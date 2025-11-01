Pichichi Liga Española: Mbappé hizo dos goles en la paliza del Real Madrid y se aleja de todos

Por su parte, <b>Julián Álvarez</b> cuenta con siete anotaciones. El delantero argentino marcó más temprano en la goleda del <b>Atlético </b>sobre <b>Sevilla </b>(3-0). <b>Etta Eyong</b>, compañero del hondureño <b>Kervin Arriaga </b>en <b>Levante</b>, registra seis tantos mientras que <b>Muriqi </b>(Mallorca) y <b>Vinicius </b>(Real Madrid) comparten cinco dianas cada uno. <b>Robert Lewandowski</b> es el máximo goleador del <b>Barcelona </b>en el torneo con cuatro festejos. El ariete polaco ya está disponible y podría tener minutos este domingo frente al <b>Elche</b>.