Pichichi Liga Española: Mbappé hizo dos goles en la paliza del Real Madrid y se aleja de todos

Kylian Mbappé está desquiciado. El delantero francés, de 26 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y este sábado aportó nuevamente con goles para la contundente victoria del Real Madrid sobre Valencia en el Santiago Bernabéu (4-0). 'Kiki' recibió ayer la Bota de Oro tras ser el máximo anotador de la campaña anterior y así como van las cosas parece que podría repetir ese prestigioso premio.

El primer tanto de Mbappé llegó a los 19 minutos desde el manchón penal luego de una discutida mano dentro del área, tras un remate de cabeza de Militao a la salida de un córner. El galo no perdonó esta vez y abrió el marcador engañando al arquero con su lanzamiento. Mbappé firmaría su doblete al 31' después de rematar dentro del área un centro desde la izquierda de Arda Guler. La conexión entre ambos jugadores es tremenda en este inicio de temporada e ilusiona al madridismo. De esta manera, Kylian ya suma 13 tantos en LaLiga; 10 han sido con jugadas colectivas y tres desde la pena máxima. Todavía no marca con un lanzamiento de falta.

Por su parte, Julián Álvarez cuenta con siete anotaciones. El delantero argentino marcó más temprano en la goleda del Atlético sobre Sevilla (3-0). Etta Eyong, compañero del hondureño Kervin Arriaga en Levante, registra seis tantos mientras que Muriqi (Mallorca) y Vinicius (Real Madrid) comparten cinco dianas cada uno. Robert Lewandowski es el máximo goleador del Barcelona en el torneo con cuatro festejos. El ariete polaco ya está disponible y podría tener minutos este domingo frente al Elche.