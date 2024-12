El delantero del Real Madrid, recién proclamado campeón de la Intercontinental, repasó distintos temas de actualidad, entre ellos su salida del Paris Saint-Germain en verano y la posibilidad de haber jugado con Cristiano Ronaldo.

“He jugado con grandes jugadores: Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema... Habría sido divertido jugar con Cristiano Ronaldo, va a ser muy complicado ahora. Pero tuve la suerte de jugar contra él, una leyenda del deporte”, afirmó.

Tras salida del PSG y arribo al gigante español, el francés mencionó que: “pasé 7 años en el PSG, fue un honor. Creo que no lo he dicho lo suficiente, ni lo he demostrado lo suficiente, pero siempre he sido consciente de dónde estoy y del gran club que es el PSG. Siempre he dicho que es el club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo”.

“Me fui al club más grande del mundo. Siempre he dicho que era el único club por el que habría dejado el PSG. Si no hubiera podido ir al Real Madrid, me habría quedado en el PSG toda mi vida. Tenía el sueño de jugar allí y estoy muy contento. Pero, por supuesto, siempre veo los partidos del PSG, tengo amigos en el equipo y están jugando bien en estos momentos”.