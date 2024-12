“Tuve una oferta del Manchester City cuando ya estaba Guardiola. Vélez quería que renueve porque me quedaban 6 meses de contrato“, comenzó Almada.

Luego, para ser más concreto y detalló que él mismo eligió no ir al cuadro ciudadano: “Me mandaron la oferta e iba a ir 6 meses a préstamo al Sporting de Lisboa. Vélez no me quería vender por esa plata y renové, tampoco me quería ir libre. Me quedé en Vélez, me quería ir bien“.