Mbappé se derrite y Marcelo muestra su tristeza tras el adiós de Modric: "El corazón duele; vi de cerca lo que significa la grandeza"

"Escribiste la historia del mejor club del mundo durante más de una década y lo ganaste todo. Pero ganaste algo que no tiene precio: el respeto y la admiración del mundo. Gracias por todo, LEYENDA", sentenció.

Marcelo resaltó en su escrito la forma de ser de Modric. "Tu talento, tu humildad, tu forma de vivir el fútbol y la vida... son inspiración pura. Es difícil imaginar el vestuario sin ti, el campo sin tus pases imposibles, sin tu entrega silenciosa pero gigante".

Y agradeció los momentos compartidos en muchos años repletos de éxitos. "Gracias por cada momento, cada conversación, cada mirada de complicidad en los partidos. Gracias por enseñarme tanto, dentro y fuera del campo. En 13 años has hecho historia en el mejor club del mundo, el Real Madrid, pero no solo el madridismo te ama si no el mundo entero te aclama", resaltó.

Por último, deseó un pronto regreso de Modric al Real Madrid, una vez que la próxima campaña juegue en un club distinto para poder cumplir su sueño de disputar su sexto Mundial en 2026. "Te quiero, hermano. Esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Y como siempre, estaré aquí, apoyándote en cada paso que des", sentenció antes de dar las gracias a Luka y calificar de "leyenda" al actual capitán madridista.