EN VIVO: Se le cae fichaje al Barcelona, PSG se pronuncia sobre Mbappé y Liverpool ficha a jugador del Bayern

11:30 A.M: Enrque Cerezo: “Joao Félix es jugador de Atlético. Estamos esperando a ver cómo se soluciona”. El presidente del Atlético de Madrid ha hablado en Movistar Plus tras realizarse el sorteo de la fase de grupos de la Champions League y también ha hablado sobre el futuro del jugador portugués.

8:45 A.M: Mason Greenwood no encuentra espacio en la Premier

7:55 A.M: Acuerdo cerrado entre Joao Félix y el Barça

Falta que el Barça le haga hueco en el fair play; se iría cedido. El equipo culé todavía tiene que cerrar algunas salidas.

7:33 A.M: OFICIAL: Rigoberto Rivas y el desolador mensaje luego de anunciar su salida de la Reggina.

“Ahora solo puedo pensar en una palabra: GRACIAS.



Gracias a todos los compañeros que he tenido, a los señores y a todos los que trabajan detrás de las escenas para hacer de este club aún más maravilloso. Me acogiste como a un hijo hace 4 años, nunca me hiciste perder nada y aquí realmente me sentí como en casa.



Estaré eternamente agradecido a Reggina, a Reggio y a la gente de Amaranto: Son fantásticos. Nos seguiste a todos los estadios de Italia, siempre has estado a nuestro lado en las buenas y sobre todo en las malas.



Querido Reggina y queridos fans, no merecen todo esto. Será duro pero se que una vez más te levantarás, mostrarás tu fuerza y volverás a brillar. Ha sido un viaje increíble. Voy a guardar todo en mi corazón por siempre.