Messi consigue su octavo y último Balón de Oro: el emotivo mensaje para Haaland y Mbappé

Leo Messi recupera del trono. El astro argentino brilló en París tras ser galardonado este lunes con el Balón de Oro 2023 que lo convierte en el mejor futbolista del mundo.

En una gala que se celebró en el Teatro del Châtelet de la capital francesa, el ‘10’ se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé. La revista France Football le otorgó el octavo premio de su exitosa carrera. Messi ni siquiera estuvo nominado en la pasada edición que consagró a Karim Benzema, pero se queda con este Balón de Oro tras conseguir la Copa del Mundo con Argentina en Qatar a finales del 2022. Además, fue el jugador más valioso de esa competencia. De esta manera, el rosarino, que precisamente dejó París la campaña anterior para mudarse a Miami, sigue siendo el futbolista con más Balones de Oro en toda la historia.

Messi ahora le saca tres galardones de ventaja a su más cercano competidor, el portugués Cristiano Ronaldo, tras conseguirlos en 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 y 2021. Cabe resaltar que Leo conquistó el Mundial y este Balón de Oro por sus números que registró en el año anterior con la Albiceleste y el PSG, club del que no se llevó el mejor recuerdo.

EL DISCURSO DE MESSI: SU ÚLTIMO BALÓN DE ORO

“Quiero agradecer a toda la gente que me hizo el ganador de este premio. Esto viene de la mano conseguido con la selección argentina. Es un regalo para todo el grupo y para toda la gente de Argentina. No me quiero olvidar de Haaland y Mbappé, que tuvieron un año increíble. No tengo dudas que en los próximos años se van hacer con este premio (Mbappé y Haaland). Voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchas veces en esta gala”.

“Quiero hacer una mención especial para toda la gente que me siguió toda la carrera, por el deseo que tenían de que consiguiera el Mundial, fue especial que mucha gente deseara que saliéramos campeones. Agradecer a mi mujer y mis hijos que siempre me acompañan, por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudar a cumplir todos mis sueños. Sin ustedes no hubiese sido posible todo este recorrido”.

“Hoy es el cumpleaños de Diego (Maradona) y no hay otro lugar mejor que desearle un feliz cumpleaños, este también es para vos. Muchas gracias y buenas noches”. “Tuve la surte de haber conseguido todo en el fútbol, eso es muy difícil. También tuve la suerte de haber estado en el mejor equipo de la historia (FC Barcelona), y eso lo hizo muy fácil. Tuve muchas derrotas duras con la selección, pero nunca bajé los brazos por conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba”.

VACACIONES

“Va a ser difícil todo este tiempo sin jugar, nunca tuve tanto tiempo de vacaciones. Pero estoy muy feliz en el Inter Miami, aprovecho para agradecerles todo este tiempo desde mi llegada, voy aprovechar el tiempo libre con mi familia, en Argentina, lo que nunca podía porque tenía partidos en pocos días”.

“Me sorprendió mucho las ganas que tenía la gente de que yo sea campeón del mundo, era muy extraño. Todavía no me acostumbro a esta gala de los premios. Ahora con este último me siento más suelto y más tranquilo. No sé si es poco o mucho lo que me queda, pero trataré de seguir haciendo lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde el otro lado”.

RETIRO

“No sé cuanto tiempo me queda, mientras esté bien, voy a seguir compitiendo. No puedo decir un número porque no sé qué va a pasar el día de mañana, pero ojalá sea mucho tiempo”.

HAALAND Y MBAPPÉ