El equipo que no tiene chances de fichar a Messi: “Salvo un cambio rotundo de último momento, no jugará allí”

En concreto aseguró que: “Messi ya tiene la decisión tomada. Pronto le dirá a los demás clubes interesados que no escuchará más ofertas. Messi tiene interés de clubes de la MLS, de Europa y está lo de Arabia”.

Sobre el Barcelona, Bechler dijo: “El FC Barcelona, que no sabe a ciencia cierta si puede incorporarlo y no depende esto del Fair Play Financiero, no puede cambiar esta sitiuación”. Es decir, que el Barça hoy no tiene chances de sumar a Messi.