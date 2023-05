Lionel Messi y la bomba con su decisión final sobre fichar por el Barcelona y regresar a la Liga Española la temporada 2023-24

El diario catalán informa que: “el argentino, tal como anunció su padre en un comunicado, quiere decidir su destino en cuestión de pocos días, ahora que la temporada toca a su fin y ya ha ganado la Liga con el PSG. Otra cosa es que esa postura la comunique públicamente, pero sí que tomará la decisión sobre dónde jugará en muy poco tiempo”.

La oferta con la cuenta Leo Messi es con la del Al Hilal, equipo de Arabia Saudita que lo quiere hacer el jugador mejor pagado de la historia.

Sobre el Barcelona, “La Pulga” sabe que existe un interés, pero nada formal y definitivo, porque entre otras cosas el Barça sigue pendiente del Plan de Tesorería de la Liga Española, del que todavía no tienen un dictamen definitivo en el Camp Nou. Aseguran que Messi no considera como una opción real volver al Barcelona.

“Messi quiere decidir su futuro ya, en breve, de forma inminente. Tiene oferta del Al-Hilal y otras, pero no considera como una opción al Barça. Sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi, pero no considera la culé como una opción tangible a día de hoy. No quiere esperar más”, informa Fernando Polo, periodista de Mundo Deportivo.