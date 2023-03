“¿Qué quiere este chico? Necesito que Messi nos diga que ama al PSG, que nos explique que todavía tiene piernas para dar lo mejor...”

Pero la continuidad del argentino no convence a todos, como a Christophe Dugarry, que no se cansa de criticar sus actuaciones. El campeón del mundo con Francia le pide al futbolista que hable y explique las razones por las que aun no ha renovado. Asegura que por su desempeño no merece extender su contrato.

“En esta historia quiero escuchar a Messi expresarse. ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance, que se exprese, que venga y nos explique que ama al PSG, que está contento, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas por tal o cual razón, que todavía cree que tiene piernas para poder dar lo mejor, que ama a este club... En algún momento u otro, necesito que Messi me envíe algo de vuelta”, dijo el exjugador francés que colabora en RMC Sports.