"Soy más raro que la mi***": Messi se desahoga sobre su vida con Antonela, el vínculo con Bad Bunny y los planes tras el retiro

<b>En las fiestas </b>"Me gusta el vino, tomo así vino... si no es la misma de siempre: vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor". <b>Detalles de su personalidad</b>"Tengo mi parte de que soy más raro que la mie***. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad. Soy una persona rara por mi estado de animo. Me enojo por pequeñas cosas o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta. No comunico lo que siento, lo asimilo para adentro. No hago terapia. En Barcelona hice y después no hice más, soy muy de comerme las cosas, de guardarme los problemas. A pesar de que cambié mucho aún soy así".