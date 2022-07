El equipo de la MLS que confirma que buscarán el fichaje de Messi: “Es un objetivo”

“ Messi no se puede comparar con ningún otro futbolista, come aparte. Dicho lo cual, lo que buscamos es ser la referencia del fútbol en Estados Unidos y para serlo lo importante son los jugadores y el espectáculo que seas capaz de dar. Para darlo, necesitas los mejores jugadores y tenerlos es un objetivo real de nuestro club. En cuanto a Messi , está él y después están los demás”, explicó el exdirector comercial del Barcelona en una entrevista para Mundo Deportivo antes de que disputaran el duelo amistoso ante los azulgranas, donde fueron goleados.

“Depende de él y su voluntad. Nosotros queremos tener a los mejores jugadores del mundo y Messi creo que es el mejor de la historia. A partir de aquí, es cosa suya. Nosotros queremos ser la referencia del fútbol en Estados Unidos, es uno de los objetivos de la propiedad”, agregó el director comercial del equipo estadounidense.

Hay que recordar que Messi ha dicho públicamente que la MLS es una liga que le llama la atención y no descarta algún día vivir en Estados Unidos.

“Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver”, dijo Leo Messi hace dos años.