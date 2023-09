Video: Messi hablando en perfecto inglés gracias a la magia de la Inteligencia Artificial

Sin embargo, el argentino nunca ha dialogado en otro idioma que no sea el español y algunas palabras en catalán en su época por el FC Barcelona .

“A pesar de lo inesperado de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido es para aquellos que no están atentos a nuestra preparación y no ven nuestros entrenamientos día a día. No estábamos preparados para esta oportunidad, pero daremos lo mejor para competir por el título”, declara Messi en el video.

“Se nos escapó en el pasado, pero estamos decididos a conseguirlo esta vez. Creo que el equipo sufrió un crecimiento significativo desde la llegada del Tata. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo: estar en el top 3 de la Liga de Campeones del año que viene. Y ahora tenemos la chance de jugar una final. Esto es un gran logro para el equipo y estamos emocionados de ver lo que el futuro nos depara”, añade.