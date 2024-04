”Messi estaba endemoniado, le dijo de todo a los árbitros; luego me quiso pelear y me puso el puño al lado de la cara”

” Yo estaba tranquilo, nunca me enojé y estaba gente de CONCACAF ahí entonces los miro y digo ‘si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos’. Después, apareció Messi y me quería comer crudo (...) el enano estaba endemoniado y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensas que sos?’. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba no contesté nunca, peor”, contó el axuiliar de Rayados.