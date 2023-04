“Que Messi vuelva al Barcelona sería como que Maradona resucitara y volviera a jugar en el club con 25 años”

En medio de todos los rumores que vinculan a Messi con un regreso al Barcelona, el expresidente del club azulgrana, Joan Gaspart, soltó una declaración reveladora. Se trata del mandatario que llevó a Leo y Maradona a la entidad catalana cuando ambos eran muy jóvenes.

“Que Messi vuelva al Barcelona sería como que Maradona resucitara y volviera a jugar en el Barcelona con 25 años”, aseguró el directivo en una charla con Super Deportivo Radio. Eso sí, el dirigente no oculta que le encantaría volver a ver al rosarino en el Camp Nou. “Me hubiera gustado que Messi nunca se hubiese ido del Barcelona y no ahora tratar que vuelva”. “Personalmente me apasionaría que Messi regrese al Barcelona. Me gustaría que fichará de por vida con el Barcelona, como embajador. Es secundario que juegue o no juegue, pero para mí es mas importante la parte humana y como persona. Que vuelva en calidad de lo que quiera”, añadió Gaspart.

También aseguró que “a Leo le quedan varios años de fútbol, merece terminar su carrera como futbolista en el Barcelona”. “Laporta estaría loco por conseguir que Messi vuelva. Supongamos que no existiera ningún acercamiento mas allá del deseo de Laporta para que Messi pueda regresar al Barcelona. Si me llama Leo y me pide que quiere hablar conmigo, me tomo un avión y me voy para París. Estoy seguro que si me reúno con él y su padre, haría lo imposible para conseguirlo”, afirma el ex mandatario azulgrana.