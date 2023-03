Salió a la luz la reacción de Weghorst cuando Messi le grita “anda para allá bobo”: el video nunca antes visto

Una vez finalizado el duelo, Messi le gritó en zona mixta a Weghorst : “¿Qué miras bobo? Anda para allá bobo”. Luego explicó ese episodio: “El 19 (Weghorst) desde que entró al partido fue a provocarnos, a decirnos cosas y eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también. No me gusta que hablen antes del partido”.

El neerlandés no se quedó callado y lanzó una declaración caliente, dando su versión: “Quería echarle la mano después de un partido de fútbol, pero no quiso hablar conmigo. Mi español no es bueno, pero no tuvieron palabras respetuosas, me trataron mal. Fue realmente decepcionante. Este era el sueño de todo el equipo, tuvimos un gran partido, pero se terminó. A Messi le tengo mucho respeto, pero le quise dar la mano y me tiró a un costado. Luego me insultó y fue decepcionante de su parte”.

Lo cierto es que ahora, tres meses después de esa noche, FIFA reveló en su película del Mundial, una imagen inédita de ese pelea que quedará para el recuerdo. En la imagen Weghorst se ve indignado por las palabras de Messi, y se queda esperándolo a un costado, con un rostro lleno de furia. El ‘10’ luego de esa entrevista lo ignora y se va directo al vestuario acompañado.