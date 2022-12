Futbolista neerlandés al que Messi llamó ‘bobo’ cuenta lo que ocurrió: ‘‘Solo quise darle la mano, me dijo palabras irrespetuosas’’

Tras lo ocurrido, Weghorst intentó aclarar su polémico episodio con Messi y asegura que solo quiso ir a saludarlo, pero que el rosarino lo insultó.

“Yo solo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero el tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante’’, declaró el futbolista europeo también en zona mixta.