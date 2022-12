Murió Grant Wahl, el periodista que se desplomó cuando cubría el Argentina-Países Bajos del Mundial y su hermano habla de asesinato

“Estoy en completo shock”, dijo, por su parte, su esposa Celine Gounder, renombrada epidemióloga que apareció en varias ocasiones en televisión durante la pandemia de Covid-19.

El portavoz del departamento de estado de Estados Unidos, Ned Prince, expresó poco después: “Estamos profundamente tristes tras conocer el fallecimiento de Grant Wahl”.

“Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, dijo la Federación de Fútbol estadounidense en un comunicado.

La camiseta del arcoíris y su hermano

Antes del partido Estados Unidos-Gales del 21 de noviembre, Grant fue retenido por el personal de seguridad del estadio Ahmad Bin Ali por vestir una camiseta arcoíris, según explicó en Twitter. Las relaciones homosexuales están criminalizadas en el pequeño emirato del Golfo.

‘‘Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida. Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta’’, relataba el periodista.