México sufre contra la 'peor' selección de Conmebol a pocos meses del Mundial 2026: un argentino salvó a Aguirre

Berterame, argentino nacionalizado mexicano que milita en el Monterrey mexicano, anotó en el minuto 68 el único gol del encuentro en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

La selección mexicana venció por 0-1 a la de Bolivia con un gol del delantero de origen argentino Germán Berterame en el partido amistoso jugado este domingo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, dentro de la preparación de la Verde para la repesca intercontinental del Mundial 2026.

La primera jugada peligrosa ocurrió en el minuto 5, cuando el guardameta boliviano Carlos Lampe casi queda sorprendido por un avance mexicano combinado entre Armando González y Carlos Rodríguez.

Si bien el arco local se salvó, tras esa jugada salió lesionado el zaguero Richet Gómez y en su lugar, el seleccionador boliviano Óscar Villegas envió a la cancha a Leonardo Zabala.

Bolivia, la 'peor' de todas las de CONMEBOL que buscan ir al Mundial 2026, pudo ponerse en ventaja en el minuto 39, cuando Lucas Macazaga llevó el balón hasta el área mexicana e hizo un centro, pero Bruno Miranda no supo aprovecharlo.

Poco después, Fernado Nava probó un disparo potente desde el carrill izquierdo y forzó un rechazo del portero mexicano José Raúl Rangel.

Apenas iniciado el segundo tiempo nuevamente hubo una oportunidad para la Verde, pero el disparo de 'Tonino' Melgar dio contra el poste.

El seleccionador mexicano, Javier 'el Vasco' Aguirre, probó algunos cambios que le dieron resultado y le permitieron vencer a los locales, cuyo aguante duró hasta el minuto 68.

La jugada inició en un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda que Lampe pudo despejar, pero con tan mala suerte que el balón quedó en el área y fue aprovechado por Berterame para marcar.

En el minuto 83, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó al recién ingresado Robson Matheus por una falta contra Berterame.