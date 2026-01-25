Manchester United derrotó al líder Arsenal en una noche de golazos en la Premier League

Sin embargo, los empates consecutivos frente al <b>Liverpool </b>y el <b>Nottingham Forest</b>, ambos sin goles, generaron alguna inquietud entre una parroquia demasiado acostumbrada a vivir situaciones parecidas en temporadas pasadas, en las que el <b>Arsenal </b>cayó desde la cima con bajones inexplicables que provocaron la pérdida de algún que otro título.La realidad es que los aficionados del cuadro londinense acumulan 22 años sin disfrutar de un título de Liga. Por eso, esperaban una reacción a esos pinchazos. Querían la victoria para dar un puñetazo encima de la mesa y contestar al <b>Manchester City</b>, que ganó su partido y se colocó antes del pitido inicial a cuatro puntos de distancia.<b>Arteta </b>renovó su once respecto a los elegidos que ganaron al <b>Inter</b>. Sentó a Mosquera, Mikel Merino, Lewis-Skelly y Eze para dar entrada a Gabriel, Odegaard, Rice e Hincapié, felizmente recuperado de una lesión muscular. Enfrente tenía a todo el grupo de <b>Carrick</b>, envalentonado tras su espectacular victoria ante el <b>City </b>la pasada jornada (2-0).