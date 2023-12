Mourinho critica a sus jugadores de la Roma y se comparó con Guardiola: “Si él no está contento, les da una patada y elige a otro”

El conjunto italiano igualó de visita frente al Servette suizo 1-1 y complicó su clasificación a los octavos de final del certamen, quedando a dos puntos del líder Slavia de Praga en el Grupo G.

Una vez finalizado el encuentro, Mourinho no tuvo paciencia con su plantilla y apuntó. “Siempre son los mismos los que se mantienen concentrados durante los 90 minutos y no necesito nombrarlos. Luego hay gente que tiene un enfoque un poco superficial en este tipo de partidos. Es una lástima que no haya una cámara en el vestuario, porque siempre les machaco. Nos tomamos ese momento del partido demasiado a la ligera”, expresó el DT para Sky Sport.

Pero el enojo de Mou no quedó ahí y fue entonces cuando nombró a Guardiola para dejar en claro que aunque quisiera castigar a sus dirigidos por la falta de compromiso, no podría hacerlo.