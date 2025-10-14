Mundial 2026: fue anfritiona y desde entonces no jugaba una Copa del Mundo hasta que rompió su mala racha

La <b>CAF</b> otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en<b> Catar 2022 </b>su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó <b>Bolivia,</b> al concluir séptima de la tabla.