Mundial Sub-17: dos goleadas históricas y Argentina quiere repetir la historia en Qatar; así fue el primer día

La <b>Selección de Argentina </b>sumó este lunes su primera victoria en el <b>Mundial sub-17</b>, que se disputa en Qatar, en una jornada inaugural en la que <b>Costa Rica </b>rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-argentina-consigue-la-primera-remontada-del-torneo-y-amarga-a-seleccion-de-europa-NI28028063" target="_blank">Argentina remontó ante Bélgica, 3-2</a></b>, gracias a un arreón en la segunda parte. Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente.