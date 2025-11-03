Mundial Sub-17: tuvo la ventaja que todos quieren, pero decepcionó a Sudamérica en su debut ante selección africana

La selección de Bolivia perdió en su estreno en el Mundial sub-17 de Catar, este lunes ante Sudáfrica, por 3-1 en un partido en el que el conjunto sudamericano estuvo en superioridad numérica durante más de una hora. El duelo se presentó muy equilibrado de inicio, con los dos equipos tratando de generar ocasiones de peligro. En el minuto 36, los sudafricanos se quedaron con diez jugadores tras la expulsión de Sive Pama por una dura entrada.

Bolivia se preparó para adueñarse del balón y volcarse en campo contrario. Justo dos minutos después de la expulsión, Sudáfrica sorprendió a la defensa boliviana en una contra y marcó por medio de Emile Witbooi el 1-0. Con la desventaja en el marcador al descanso, Bolivia salió con ánimo de empatar pronto el encuentro en la segunda parte, pero volvió a regalar una contra por la banda derecha y Neo Bohloko marcó el 2-0 en el minuto 50.



Sin embargo, el conjunto boliviano continuó sin perder la cara al encuentro e insistió en cargar el área del meta Solethu Radebe, que cuajó un gran partido. Fruto de esa presión, Santos García fue derribado en el área y consiguió un valioso penalti que transformó Jesús Maraude en el minuto 70. Impulsado por el gol, el conjunto entrenado por el argentino Jorge Perrotta fue a la desesperada a por el empate. Ya en el tiempo añadido, otro contrataque fulminante de Sudáfrica terminó en el definitivo 3-1 de Shaun Els (min.95), culminando un sobresaliente ejercicio de resistencia y colocando a los africanos como líderes provisionales del grupo A.