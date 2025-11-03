Mundial Sub-17: tuvo la ventaja que todos quieren, pero decepcionó a Sudamérica en su debut ante selección africana

<br />Sin embargo, el conjunto boliviano continuó sin perder la cara al encuentro e insistió en cargar el área del meta Solethu Radebe, que cuajó un gran partido. Fruto de esa presión, <b>Santos García </b>fue derribado en el área y consiguió un valioso penalti que transformó <b>Jesús Maraude </b>en el minuto 70.Impulsado por el gol, el conjunto entrenado por el argentino Jorge Perrotta fue a la desesperada a por el empate. Ya en el tiempo añadido, otro contrataque fulminante de Sudáfrica terminó en el definitivo 3-1 de <b>Shaun Els (min.95), </b>culminando un sobresaliente ejercicio de resistencia y colocando a los africanos como líderes provisionales del grupo A.