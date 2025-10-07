Mundial Sub-20: España, selección que se clasificó como mejor tercero, elimina a Ucrania y se mete a los cuartos de final

La selección sub-20 de España se clasificó este martes para los cuartos de final del Mundial que transcurre en Chile al derrotar por 0-1 a la de Ucrania en Valparaíso con un gol de Pablo García a los 24 minutos. En la fase de los ocho mejores, la Roja se enfrentará en el estadio Fiscal de Talca, unos 300 kilómetros al sur de Santiago, con el ganador del choque entre Colombia y Sudáfrica.

España dominó toda la primera mitad, tuvo la pelota, marcó el ritmo del partido, hizo correr a los ucranianos, presionó alto y recuperó rápido y sentenció con el único remate a la portería. Generó peligro en las bandas, en especial por la derecha, primero con el Pablo García y después con Jan Virgili, pero cuando llegaba al borde del área, esas virtudes no tenían guinda. El primer aviso llegó en el minuto 12 desde las botas de Thiago Pitarch, pero la incursión por la banda y el pase al centro del área chica del jugador del Real Madrid no halló rematador. Apenas cinco minutos después, Virgile encontró una autopista en la banda que defendía Katrych, pero su centro templado fue desaprovechado por García. El gol llegó en el minuto 24 en una jugada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Real Betis Sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista del Elche filtró un pase al área para que García rematara sin oposición a la portería de Vladislav Krapytsov.