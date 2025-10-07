OFICIAL: Tras el adiós de Busquets, el ex Barcelona confirma que se retira a final de temporada: "Ha llegado el momento"

El lateral español, de 36 años, fue durante más de una década uno de los grandes socios de Lionel Messi, primero en el FC Barcelona y más tarde en la MLS, con Inter Miami. Su entendimiento con el astro argentino marcó una época y le permitió destacar por su capacidad ofensiva, asistencias y goles decisivos.

El fin de una era se aproxima en Inter Miami. Tras el reciente anuncio del retiro de Sergio Busquets, el conjunto de Fort Lauderdale se prepara para una nueva despedida: Jordi Alba confirmó este martes que pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional.

A través de sus redes sociales, Alba comunicó oficialmente su decisión de retirarse al término de la presente temporada, siguiendo así los pasos de su inseparable compañero Sergio Busquets.

Dos años después de su llegada al Inter Miami procedente del Barcelona, y tras haber sido parte del equipo que conquistó la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, Jordi Alba se alista para vivir su último desafío: ayudar al club del sur de Florida a conquistar la MLS Cup 2025, el que sería el broche de oro a una brillante carrera.

Durante su extensa trayectoria, el defensor conquistó numerosos títulos: LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Eurocopa y la UEFA Nations League, entre otros logros que lo consagran como uno de los laterales más exitosos de su generación.

Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad.

Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo.

Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí. Quiero agradecer de manera especial a los clubes que han marcado mi vida. Al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó.

Al Cornellà, que me brindó la confianza necesaria para crecer. Al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros. Al Valencia Club de Fútbol, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División.

Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles. A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia. Y finalmente al Inter Miami, gracias por abrirme sus puertas, acogerme con cariño y regalarme la oportunidad de culminar este viaje disfrutando hasta el último momento.

Gracias a todos los aficionados por vuestro cariño. Me enseñasteis que la camiseta no solo se viste, se siente. Gracias a mis padres y a mi hermano, por estar a mi lado en cada paso desde que era un niño.

Por todos los esfuerzos que hicisteis para que cumpliese mi sueño. Esto también es vuestro. Os quiero mucho.

A mi mujer y a mis hijos, gracias por hacerme sonreír incluso en los días maduros y por recordarme siempre lo que realmente importa. Amor, gracias por estar siempre al pie del cañón. Sin tu apoyo y tus consejos nadie hubiese sido lo mismo.

Todo lo que he logrado lo he hecho pensando en vosotros. Esta carrera también es vuestra. Os amo.

Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto".