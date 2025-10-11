Sorpresa en el Mundial Sub-20: se clasifican a semifinales después de 22 años eliminando a una de las favoritas al título

Colombia se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal, quien marcó los tres goles de la selección suramericana y se colocó como líder de los artilleros del torneo que se juega en Chile. Colombia se enfrentará en semifinales, el próximo miércoles, al ganador del partido que jugarán más tarde este sábado México y Argentina.

El balón fue en el primer tiempo de España, pero como en los partidos anteriores, más como un placebo que un camino hacia el gol: la selección europea tocaba y tocaba, pero no encontraba profundidad. No lo consiguió por las bandas con Jan Virgili y Pablo García, ni con Iker Bravo, que se aproximaba para descargar y generar espacios, sin mucho éxito en su laborioso intento. Los centrales colombianos se sentían cómodos pese a la intentonas españolas y poco a poco el centro del campo de la tricolor comenzó a equilibrar la presión: Jordan Barrera, muy activo hasta la lesión, comenzó a crecer junto al capitán, Kener Gonzalez, encontrando tanto a Canchimbo como a Perea, de nuevo quien mejor se desempeñaba en el equipo cafetero. España se diluía y Colombia comenzaba a avisar al portero Fran González, hasta que una buena combinación en la banda entre el propio Perea y Barrera acabó en un centro al punto de penalti que cazó Villarreal para anotar el 1-0. Tres minutos antes del final de la primera parte llegó la mala noticia del día para los dirigidos por César Torres: Barrera, que hasta ese momento era el mejor en la cancha, tuvo que marcharse lesionado, envuelto en un mar de lágrimas. La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: España dueño del balón y del territorio, empujando a Colombia a su área, pero sin profundidad.