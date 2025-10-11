Cristiano Ronaldo falló penal, pero Portugal ganó en el último minuto a Irlanda; esto necesita para clasificar al Mundial 2026

Y Portugal siguió: en el 45+1' Silva hizo un remate con el pie izquierdo directo al centro de la portería, sin embargo, Collins se interpuso y logró impedir el gol.La segunda parte continuó con la misma tónica, la selección de las 'quinas' dominando el juego y buscando el gol sin fortunaNeves, Fernandes, Vitinha, Cristiano probaron una y otra vez, de cabeza, con el pie izquierdo, con el derecho,..., pero el ansiado tanto se mostraba esquivo por falta de puntería, suerte y el buen hacer de Kelleher.En el 58' el cancerbero irlandés paró un remate de Neves, tras un contraataque iniciado por Mendes.La gran actuación de Kelleher llegó en el 75' cuando desactivó con el pie derecho un penalti tirado por Cristiano, después de una mano corroborada por el VAR.