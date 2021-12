Nasri revela los problemas que vivió con exDT del Manchester City: ‘‘Le dije a Yaya Touré: si me habla mal le tiro un taco’’

“No paraba de hablar durante todo el partido. Me doy la vuelta y le digo que deje de hablarme, que no soy una Playstation, que si no está contento puede quitarme, que saque a otro’’, comienza contando Nasri sobre lo que le gritaba Mancini desde el banquillo.

“En el descanso me había preparado para entrar, me había quitado los tacos. Estaba Yaya (Touré) a mi lado, y le dije a Yaya: si me habla mal, le tiro un taco”, reconoció el galo en aquel duelo contra los Wolves en 2012.

Nuevo problema en el entrenamiento

Mancini y Nasri volvieron a tener un altercado en la previa de un partido ante el Manchester United durante un entrenamiento, acrecentando todavía más las tensiones entre ambas partes.

Nasri confiesa que Sampaoli le cubría sus locuras en el Sevilla

“Me dijo que defendiera de una manera determinada en el entrenamiento y David Platt, que era su ayudante, me dijo que hiciera lo contrario. Escucho a David Platt, y empieza a gritar, a propiciarme insultos en italiano, así que yo también lo insulto y me dice que me vaya del entrenamiento, me quito la camiseta, la tiro y me voy”, recuerda.

Después, durante el viaje con el equipo se volvió a ver reflejada su mala relación. “Su auxiliar de vuelo me llama y me dice: ¿puede el entrenador subir al avión con usted? Le digo que no, que no se lleva bien conmigo. Me dijo que quiere coger el avión para después ir a Milán. Le dije que me dé la mitad de lo que he pagado y se pusieron a ello”, contó.