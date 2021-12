Pep Guardiola y su enfado y llamado de atención con la gente en el Reino Unido: “¡Nadie usa mascarilla!”

Pep Guardiola y su equipo han sido protagonistas este fin de semana en el Reino Unido. El City porque se confirma como el gran candidato al título de la Premier League tras triunfar en el Boxing Day y el técnico por el discurso que dio el día antes al partido contra el Leicester City por el alegato que hizo en favor del uso de las mascarillas como prevención para el Covid-19.

A Guardiola le preocupa la actitud de la población inglesa en cuanto a las mascarillas: “Vas a la calle, a los grandes centros comerciales, a los lugares para comprar regalos para la familia, nadie usa mascarilla. Los científicos, desde el principio, dicen que la mayor protección que puede tener es a través de desinfectantes de manos y mascarillas”, decía.

Ve en ese rechazo a las mascarillas un serio riesgo que pueda afectar al público en los estadios ingleses: “Sinceramente, no me encantaría. No te imaginas lo diferente que es jugar con la gente. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no solo en el Reino Unido, sino también en las burbujas del fútbol. Estas personas van a los estadios y pueden contaminar a otros porque en los estadios la gente no usa mascarillas”.