La ex esposa de Negreira se pronuncia sobre los supuestos pagos del Barcelona: “Si recibió ese dinero, a casa nunca llegó”

El ‘caso Negreira’ sigue bajo la lupa desde que destapó el escándalo a principios de febrero y esta vez ha sido la ex esposa del propio exárbitro José Enríquez Negreira quien salió al paso en una entrevista para OKDiario.

“Si recibió esas cantidades, a casa nunca llegaron”, afirma. Además revela que su expareja era un tipo derrochador y que vivía de forma libre. “Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie”, apunta.

Sobre las amenazas que el propio Negreira envió al FC Barcelona mediante burofax cuando el club era gestionado por Bartomeu, María Romero dice que si lo hizo fue con conocimiento de causa y con argumentos para ello.

“Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando”, sostuvo de forma convincente.