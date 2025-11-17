Neymar recibe la noticia que tanto esperaba escuchar y que cambia por completo su futuro: "Está..."

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.Ancelotti habló sobre una posible convocatoria de Neymar Jr, que no entró en la última lista de Brasil en este parón de selecciones, y avisó que el jugador puede ir con la Canarinha al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, siempre y cuando se recupere de sus molestias y obtenga un buen rendimiento.