Todo Real Madrid impactado con la polémica de Bellingham y el motivo por el que se pude perder el Mundial 2026

<br />Bellingham apenas concede entrevistas, no atiende a los medios ingleses en zona mixta y es de los pocos futbolistas importantes de esta selección, junto a Harry Kane y Marcus Rashford, que no juega en la Premier League. A diferencia de Kane y Rashford, él no tiene una carrera de una década en la liga inglesa a sus espaldas porque se fue del Birmingham City con solo 16 años.Estos tres puntos juegan en su contra a ojos de la prensa inglesa, que es consciente de que criticándole no recibirá tantas represalias como sí ocurriría si jugara en un club de la Premier.