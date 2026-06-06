"Es una opción": el crack mundial que admite contactos con el Barcelona

El portugués Bernardo Silva afirmó este sábado que el FC Barcelona es "una opción" que tiene sobre la mesa, pero que aún no ha decidido cuál será su próximo club tras su salida del Manchester City. "(El Barça) es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión", dijo Silva a la prensa tras la victoria de Portugal sobre Chile por 2-1 en el Estádio Nacional do Jamor en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

El centrocampista portugués dijo que tiene "muchas opciones" sobre la mesa y se negó a hablar de un club en concreto, ya que tiene "respeto por todos los equipos" interesados. "Al final voy a intentar buscar un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Bernardo Silva, de 31 años, busca un nuevo club tras haber concluido recientemente una exitosa etapa de nueve temporadas con el Manchester City de Pep Guardiola.