"Yo me habría comido vivo a Lamine Yamal en un duelo individual"

Patrice Evra sembró una duda que nunca podremos despejar. El exdefensor francés que militó en clubes como Manchester United, Juventos o Mónaco, aseguró que le ganaría un duelo en uno contra uno a Lamine Yamal. A sus 45 años, ya retirado y ejerciendo de comentarista, Evra no dudó en lanzar una frase desafiante sobre la estrella del Barcelona, que además es percibido como una de las grandes estrellas del Mundial 2026.

No es que Evra ponga en duda la calidad de Lamine. Al contrario, al referirse al español recurre a Leo Messi o Cristiano Ronaldo para explicar que en sus buenos tiempos, el argentino y el portugués no podían con él sobre el terreno de juego. Eso dijo en una intervención con ESPN del Reino Unido. "Lamine Yamal es un crack en los uno contra uno, pero yo me lo habría comido vivo", afirmó Evra, aunque tiró de ironía. "Lo siento, Lamine, me caes muy bien, pero...", sentenció entre risas. Aunque dejó clara su admiración por el canterano azulgrana, sostuvo que de enfrentarse en el campo lo habría neutralizado, y para reforzar sus palabras señaló a dos leyendas todavía en activo y con las que se midió en los terrenos de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Pregúntenle a Cristiano Ronaldo, a Messi y a otros jugadores cuando se enfrentaron a mí; no fui un buen amigo en la cancha", explica el galo.