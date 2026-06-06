"Yo me habría comido vivo a Lamine Yamal en un duelo individual"

Patrice Evra sembró una duda que nunca podremos despejar. El exdefensor francés que militó en clubes como Manchester United, Juventos o Mónaco, aseguró que le ganaría un duelo en uno contra uno a Lamine Yamal.
A sus 45 años, ya retirado y ejerciendo de comentarista, Evra no dudó en lanzar una frase desafiante sobre la estrella del Barcelona, que además es percibido como una de las grandes estrellas del Mundial 2026.
No es que Evra ponga en duda la calidad de Lamine. Al contrario, al referirse al español recurre a Leo Messi o Cristiano Ronaldo para explicar que en sus buenos tiempos, el argentino y el portugués no podían con él sobre el terreno de juego. Eso dijo en una intervención con ESPN del Reino Unido.
"Lamine Yamal es un crack en los uno contra uno, pero yo me lo habría comido vivo", afirmó Evra, aunque tiró de ironía. "Lo siento, Lamine, me caes muy bien, pero...", sentenció entre risas.
Aunque dejó clara su admiración por el canterano azulgrana, sostuvo que de enfrentarse en el campo lo habría neutralizado, y para reforzar sus palabras señaló a dos leyendas todavía en activo y con las que se midió en los terrenos de juego.
"Pregúntenle a Cristiano Ronaldo, a Messi y a otros jugadores cuando se enfrentaron a mí; no fui un buen amigo en la cancha", explica el galo.
Seguro que Evra era un rival temible, pero teniendo en cuenta que Messi lo derrotó en las finales de la Champions League entre Barça y United de 2009 (2-0) y 2011 (3-1) con sendas exhibiciones, habría que matizar si Evra se "comió" al rosarino o si bien el argentino se "comió" a todos los 'Diablos Rojos'.
En cualquier caso, el francés puede pedir una opinión fiable a su compatriota Adrien Rabiot, quien en la previa de las semifinales de la Eurocopa 2024 entre Francia y España cuestionó la madurez de Lamine y éste le respondió marcando un golazo y decidiendo el pase a la final del torneo (2-1) que ganaría la 'Roja' ante Inglaterra (2-1).