¡Remezón a toda África! Primero fue Camerún, ahora República Democrática del Congo elimina en el repechaje a potencia del área

Se definió el clasificado por África al repechaje intercontinental que se jugará en México.

    República Democrática del Congo se cargó a Camerún y Nigeria en el repechaje africano.
2025-11-16

El repechaje de África llegó a su final. Deja a las grandes favoritas eliminadas; Camerún y Nigeria, que fueron abatidas por una sorprendente selección de República Democrática del Congo, liderada por su sagaz técnico, el francés Sébastien Desabre.

Los congoleños venían de eliminar a los cameruneses con gol en el añadido y llegaron a Rabat, Marruecos, contra la historia y contra todo pronóstico. Muy temprano en el juego comenzaron perdiendo el partido con gol de Frank Onyeka al 3'.

No obstante, el conjunto azulón fue al frente con mucha decisión y obraron el empate por medio de Meschack Elia, jugador de la superliga de Turquía, eso al 32'. En el segundo tiempo el conjunto congoleño fue superior a su similar, pero el marcador no se movió más.

El tiempo extra fue de un desgaste significativo para ambas selecciones, pero República Democrática del Congo tuvo más opciones de ampliar la ventaja, pero el guardameta nigeriano estuvo muy fino.

En 1974, República Democrática del Congo jugó el Mundial bajo el nombre de Zaire.

En 1974, República Democrática del Congo jugó el Mundial bajo el nombre de Zaire.

 (JALAL MORCHIDI / EFE)

En la tanda de penales fue más certero en conjunto de Congo y con resultado de 4-3 clasificó al repechaje intercontinental. En la serie de penaltis el portero suplente Timothy Fayulu ingresó al terreno de juego, que era el as bajo la manga de Desabre que al final, con dos penales tapados, su equipo se clasificó y están cerca del Mundial United 2026.

República Democrática del Congo es la tercera selección clasificada a la última ronda clasificatoria para conocer las dos últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, ya estaban Nueva Caledonia y Bolivia, faltan las dos de Concacaf y el ganador de la serie asiática entre Irak y Emiratos Árabes Unidos.

Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
