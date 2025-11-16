¡Remezón a toda África! Primero fue Camerún, ahora República Democrática del Congo elimina en el repechaje a potencia del área

El repechaje de África llegó a su final. Deja a las grandes favoritas eliminadas; <b>Camerún </b>y <b>Nigeria</b>, que fueron abatidas por una sorprendente selección de <b>República Democrática del Congo,</b> liderada por su sagaz técnico, el francés <b>Sébastien Desabre.</b>Los congoleños venían de eliminar a los cameruneses con gol en el añadido y llegaron a <b>Rabat, Marruecos,</b> contra la historia y contra todo pronóstico. Muy temprano en el juego comenzaron perdiendo el partido con gol de <b>Frank Onyeka</b> al 3'.