¡Remezón a toda África! Primero fue Camerún, ahora República Democrática del Congo elimina en el repechaje a potencia del área

El repechaje de África llegó a su final. Deja a las grandes favoritas eliminadas; Camerún y Nigeria, que fueron abatidas por una sorprendente selección de República Democrática del Congo, liderada por su sagaz técnico, el francés Sébastien Desabre. Los congoleños venían de eliminar a los cameruneses con gol en el añadido y llegaron a Rabat, Marruecos, contra la historia y contra todo pronóstico. Muy temprano en el juego comenzaron perdiendo el partido con gol de Frank Onyeka al 3'.

No obstante, el conjunto azulón fue al frente con mucha decisión y obraron el empate por medio de Meschack Elia, jugador de la superliga de Turquía, eso al 32'. En el segundo tiempo el conjunto congoleño fue superior a su similar, pero el marcador no se movió más. VER MÁS: Mundial 2026: su mejor jugador tiene 40 años y se clasificaron invictos con una fecha sin jugarse El tiempo extra fue de un desgaste significativo para ambas selecciones, pero República Democrática del Congo tuvo más opciones de ampliar la ventaja, pero el guardameta nigeriano estuvo muy fino.