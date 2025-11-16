Mundial 2026: llegaron 'eliminados' a esta fecha FIFA, pero consiguieron su boleto en el último segundo del partido

En la última jugada del partido, a la desesperada, <b>Troy Parrott</b>, delantero del AZ Alkmaar neerlandés, metió la puntera de la pierna derecha, batió al meta Denes Disbusz y dio un triunfo agónico, indispensable, a la República de Irlanda que culminó la remontada en el Puskas Arena para lograr el triunfo y llevar a su selección a la repesca<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mundial-2026-selecciones-clasificadas-jugarian-repechaje-concacaf-tiene-sorpresas-HI28209178#image-1" target="_blank"> hacia el Mundial del que queda fuera Hungría</a>, que lo tuvo en la mano.Antes de empezar esta última ventaja de selecciones el cuadro de Hemir Hallgrimsson estaba lejos de Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Necesitaba ganar sus dos encuentros de noviembre para contar con opciones.