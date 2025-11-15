¡Ayudín para México! El "Tri" se estrella contra Uruguay en amistoso marcado por la polémica en Torreón

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-asi-quedaron-los-cruces-de-octavos-de-final-este-rival-le-toco-al-unico-representante-de-concacaf-PI28209042" target="_blank">México</a> y Uruguay </b>firmaron un empate sin goles en un duelo vibrante disputado en Torreón, parte del camino de ambos hacia el Mundial del 2026. El encuentro estuvo lleno de intensidad, dominio alternado y polémica, dejando sensaciones encontradas en ambas selecciones.Durante la primera mitad, el combinado mexicano tomó el control del balón y generó las acciones más claras. El guardameta uruguayo Santiago Mere cometió un error al arriesgar en la salida y estuvo cerca de regalar una opción que México casi transforma en el tanto inicial. Javier Aguirre decidió ajustar antes del descanso, enviando al campo a Gilberto Mora en sustitución de Hirving “Chucky” Lozano.