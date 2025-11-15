¡Ayudín para México! El "Tri" se estrella contra Uruguay en amistoso marcado por la polémica en Torreón

México y Uruguay firmaron un empate sin goles en un duelo vibrante disputado en Torreón, parte del camino de ambos hacia el Mundial del 2026. El encuentro estuvo lleno de intensidad, dominio alternado y polémica, dejando sensaciones encontradas en ambas selecciones. Durante la primera mitad, el combinado mexicano tomó el control del balón y generó las acciones más claras. El guardameta uruguayo Santiago Mere cometió un error al arriesgar en la salida y estuvo cerca de regalar una opción que México casi transforma en el tanto inicial. Javier Aguirre decidió ajustar antes del descanso, enviando al campo a Gilberto Mora en sustitución de Hirving “Chucky” Lozano.

El complemento arrancó con una selección uruguaya más agresiva tras realizar dos variantes que equilibraron el trámite. Los charrúas comenzaron a disputar cada balón con mayor intensidad, pero también llegó la jugada más discutida del partido: César Montes derribó en el área Maximiliano Araújo, una acción que parecía penal evidente, pero que el árbitro dejó pasar sin señalar nada, generando reclamos airados del banquillo celeste. México respondió adelantando líneas y generando peligro, especialmente en una jugada individual de Gil Mora, quien tras dejar atrás a su marcador definió al segundo poste frente a la salida del portero, pero el balón se fue apenas desviado, apagando el grito de gol de la afición lagunera. Más tarde, Raúl Jiménez estuvo a centímetros de abrir la cuenta con un tiro libre al 73 que rozó el travesaño de Uruguay.