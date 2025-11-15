Ni Vinicius, ni Rodrygo: este es el nuevo heredero del Joga Bonito que le dio el triunfo a Brasil sobre Senegal

<br />Desde su llegada al banquillo de Brasil, Ancelotti ha ganado cuatro partidos, perdido dos y empatado uno, y su próxima cita será la selección de Túnez, en Lille (Francia), el próximo martes 18 de noviembre. Senegal se medirá ese mismo día a Kenia.<b>- Ficha técnica:</b><b>2 - Brasil:</b> Ederson; Militao, Gabriel (Wesley, m.64), Marquinhos, Alex Sandro (Fabricio Bruno, m.90); Casemiro, Guimaraes, Cunha (Joao Pedro, m.65); Estevao (Luiz Henrique, m.83), Rodrygo (Paquetá, m.83) y Vinícius (Caio Henrique, m.90).<b>0 - Senegal: </b>Mendy; Koulibaly, Mendy (Diouf, m.76), Jakobs, Niakhaté; Gueye (Ciss, m.76), Gueye, Sarr (Jackson, m.49); Ndiaye (Sabaly, m.82), Mané (Mbaye, m.75) y Sarr (Ndiaye, m.82).<b>Goles:</b> 1-0, m.28: Estevao. 2-0, m.35: Casemiro.<b>Árbitro: </b>Jarred Gillett (Inglaterra). Amonestó a Casemiro (m.67) por parte de Brasil y a Mendy (m.51), Koulibaly (m.57), I.Gueye (m.62) y P.Gueye (m.88) por parte de Senegal.<b>Incidencias: </b>Partido amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 disputado en el Emirates Stadium (Londres) ante 58.657 espectadores.