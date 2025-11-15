Agustín Auzmendi fracasa en su primer año en Argentina: Godoy Cruz desciende a segunda después de 17 años

El Club Deportivo Godoy Cruz, equipo del exjugador de Motagua Agustín Auzmendi, consumó este sábado uno de los golpes más duros de su historia futbolística tras perder la categoría y descender a la Primera Nacional después de 17 años participando en la primera división del fútbol argentino. Los dirigidos por Omar "Turco" Asad llegaban con la necesidad de ganar el partido de hoy ante Deportivo Riestra de Gustavo Benítez. Lamentablemente, el encuentro terminó en empate 1-1, con goles de Santino Andino y Nicolás Banegas.

El "Tomba", que había logrado consolidarse como uno de los clubes más competitivos del país sudamericano en los últimos años, no pudo remontar una campaña marcada por la irregularidad y falta de resultados positivos. Los mendocinos, que hace apenas tres meses competían en la Copa Sudamericana y soñaba con avanzar lejos a nivel internacional, sufrieron una caída en su nivel futbolístico que sorprendió a todos sus seguidores.

Los números de Agustín Auzmendi tras salir de Motagua rumbo a Godoy Cruz

Agustín Auzmendi puso fin a su etapa en Motagua para fichar por Godoy Cruz. El delantero fue vendido de manera definitiva a inicios de 2025, tras un acuerdo cerrado entre loz "Azules" y la directiva del "Tomba". Durante su etapa en Motagua, Auzmendi dejó números sobresalientes: 79 partidos disputados y 53 goles anotados, además de dos títulos de goleo y un campeonato nacional. El “Pistolero” se convirtió en una pieza clave del ataque motagüense y en uno de los extranjeros más efectivos en los últimos años en Honduras.