OFICIAL: Courtois anuncia su adiós por sorpresa tras problemas con el DT: “Lamento decepcionar a los aficionados”

El portero internacional del Real Madrid Thibaut Courtois anunció este jueves que “no volverá a la selección belga”, tras los problemas con el actual entrenador, Domenico Tedesco, y la falta de “confianza en él”.

“Desgraciadamente, a raíz de lo sucedido con el seleccionador y tras mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad”, afirma el jugador de 32 años a través de un mensaje en su red social de X.