OFICIAL: Luis Suárez entre lágrimas anuncia que se retira de la Selección de Uruguay: “Será mi último partido”

“Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho”, puntualizó el exjugador del Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional.

De su despedida, dijo que espera que el partido sea “inolvidable” para él, para su familia y para la gente que vaya al estadio.

“Espero una linda fiesta, que gane Uruguay, porque no deja de ser un partido de eliminatorias por tres puntos y hay que tomárselo en serio”, señaló Suárez.