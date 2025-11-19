OFICIAL: Real Madrid recibe duro golpe tras la fecha FIFA y por este tiempo perderá a una de sus mejores figuras

El zaguero, sin embargo, optó por continuar y empezó la segunda mitad, momento en el que se lesionó solo, tras dar un pase a un compañero, a quien inmediatamente pidió que echara el balón fuera del campo para ser sustituido.Situación que hizo saltar las alarmas en el conjunto blanco y las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles en la <b>Ciudad Deportiva </b>de Valdebebas confirmaron la lesión.Según pudo saber EFE de fuentes del club, la <b>“ lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha” </b>se traduce en dos semanas de baja, según las estimaciones de los médicos del Real Madrid.