"No sé si el mejor, porque he jugado en equipos muy buenos, como el Barça de Messi, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, pero sí en el que más me divierto", afirmó el futbolista de 27 años en la rueda de prensa previa al duelo contra los de Birmingham.

"Este es el equipo en el que más me divierto", al Barcelona no gustarán esas palabras de Dembélé.