Szczesny revela lo que está dispuesto a hacer con Ter Stegen y deja con la boca abierta a todos en Barcelona

"Además, él ha ganado la Champions y yo no. Lo admiro mucho, por lo que compararnos no tiene mucho sentido. Él ha vuelto a entrenar y cuando pueda volver, no hay porteros que se puedan comparar con él, por lo que no tiene ningún sentido hacer comparaciones. Está volviendo a los entrenamientos después de una lesión muy importante y la verdad es que cuando se recupere al 100% no habrán muchos porteros a su nivel", ha insistido.

Szczesny ha explicado que no es el momento de pensar en la renovación de su contrato. "Tengo firmado hasta finales de temporada y quiero centrarme en los grandes partidos que quedan. No quiero perder la energía con cuestiones del contrato o sobre mi futuro. Quiero dar la mejor versión de mí mismo para el Barça", ha dicho.

En cuanto a la experiencia en partidos como los de este martes ante el Dortmund en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones (4-0 en la ida), el portero polaco ha comentado que lo importante es no pensar en una posible derrota.

"Parece que todo (la eliminatoria) está cerrado, pero no es así. Nuestro objetivo es ganar", ha dicho Szczesny, quien ha admitido que con la edad acabas gestionando la presión "de manera diferente".

"Intento ayudar a los más jóvenes del equipo. Ellos son más entusiastas y energéticos, yo me mantengo más tranquilo y conservo más la calma. Mi español no es muy bueno, pero con mi actitud trato de ayudarlos para que estén más tranquilos", ha insistido.

Preguntado sobre cómo ve el desenlace de la temporada y si el Barcelona es favorito en todos los títulos, el polaco ha recordado que hace un par de meses estaba en la playa y ahora juega con el que considera "el mejor equipo de Europa".