¿Por cuánto lo compraron? Dueño del Manchester City adquiere al histórico Palermo de Italia

Según el español, el City Football Group no ha tomado una decisión sobre una mudanza o la renovación del estadio Renzo Barbera, propiedad de la ciudad.

Soriano y Alberto Galassi, miembro del consejo de administración del CFG, desean aportar estabilidad al club siciliano. El entrenador Silvio Baldini y el director deportivo Renzo Castagnini siguen en el puesto.

Palermo fue descendido a Serie D, debido a irregularidades financieras, y en ese momento Mirri se convirtió en presidente del club en 2019.

El City Football Group, mayoritariamente propiedad de la empresa del jeque Mansour, Newton Investment and Development, posee entre otros el Manchester City, el Troyes francés, el Girona español y el New York City.