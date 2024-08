Pep Guardiola lo inspiró: Claudio Bravo revela su futuro tras anunciar su retiro como portero profesional

“Me gusta hacer las cosas bien. Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visitar a gente que me entregó mucho”, argumentó.

“Sería un error de mi parte no poder contribuir con la experiencia. Lógicamente, sería egoísta de mi parte no seguir ligado a ello”, comentó en una entrevista concedida a ESPN.

“Él me llama a su oficina y me dice: ‘Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador’”, rememoró durante una entrevista en la televisora chilena TVN.

La despedida de Bravo despertó elogios a su carrera. La prensa mundial lo reflejó, y el diario francés L’Equipe no dudó en calificar al chileno como “leyenda”.

“Sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado”, dijo ‘el King’.

El guardameta había dicho que no volvería a jugar en Chile , debido al maltrato verbal que muchos hinchas dan a las figuras de la Roja a su retorno, pero tampoco recibió ofertas tras finalizar su contrato con el Betis español.

“No tuve ninguna propuesta de ningún club en Chile”, aclaró Bravo y añadió: “A mí la crítica no me produce nada, sé que hay cosas no buenas. Tienes padres, hermanos”, comentó en medios chilenos.

En esa línea defendió a Vidal, quien es uno de los futbolistas que ha recibido insultos desde la grada.

“Arturo ganó todo en el fútbol, es lo mismo que pasa con Tiane, hay poca gente exitosa. Acá entra a un estadio y el rival lo quiere escupir, insultar, tirar una piedra. Eso no pasa en otros países”, aseguró en otra entrevista.

Sobre la guardameta Endler de la selección femenina chilena, que se retiró tras una polémica en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, añadió: “No puede estar fuera de la Selección. Por todo lo que hizo en Europa. Aunque no juegue, aporta. Estuvo sentada en los premios FIFA con los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué la tenemos afuera?”, cerró.