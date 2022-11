¡Nuevo escándalo! la periodista Mairon Reimers estalló en contra de Omar Zerón y Adrián Marcelo: “Vayan a terapia”

“Ah, dificilísimo. No, bueno, denle el Puskas de una vez, Zerón”, dijo Marion Reimers. De inmediato Omar Zerón “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, eh”.

Tras unos segundos de silencio, la periodista deportiva arremetió y acusó una falta de respeto en su contra y del programa. “¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, respondió Reimers.

Omar Zerón volvió a responder y a defenderse por lo que lo acusaban. “Yo no te falté al respeto en ningún momento. No sé ni qué te dije. ¿A quién (le estoy faltando al respeto)? No sé ni por qué me estás diciendo eso. No lo sé. No entendí. Te lo estoy diciendo de buena manera, no entendí”.

En el vídeo se puede presenciar el momento de tensión que vivieron ambos. Esta discusión se hizo viral rápidamente en las redes sociales, incluso el nombre de Marion Reimers se hizo tendencia en Twitter.