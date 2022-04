$!Piqué revela por qué le gusta más el campo del Espanyol que el del Real Madrid: ‘‘Es mejor que el sexo’’

Gerard Piqué fue el invitado de lujo en el canal del youtuber Jordi Wild y ahí habló sobre su actualidad con el Barcelona y aseguró que le gusta más visitar el estadio del Espanyol que el del Real Madrid.

La fama

“Te acostumbras. Son muchos años ya. Tienes que elegir los momentos, los horarios. Saber cuándo puedes pasar desapercibido”.

El anonimato

“Muchas veces lo echas de menos, pero esto también tiene su lado bueno. Me siento un auténtico privilegiado”.

Gusto por el fútbol

“El fútbol me gustaba más como deporte de pequeño que ahora. Antes lo vivía como un niño que tenía pasión por ello. Ahora tienes mucha oferta. El fútbol compite contra muchas cosas. Es que de niño sólo consumíamos fútbol”.

Su relación con Bartomeu, expresidente del Barcelona

“Es una persona cuyas inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento le llevó a no saber decir que no. No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. ¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate. El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo y a mí que él no sabía nada. Le decimos que aceptamos que no supiera nada y que esperábamos que tomara las medidas oportunas. Y luego me entero de que sí lo sabía. Que me mintiera a la cara en un hecho tan grave... al menos da la cara y pide perdón. Salí como un imbécil a defenderlo”.