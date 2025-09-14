Internacionales

¡Sale a luz! Esta es la imagen que miró el VAR para no intervenir en la roja a Huijsen en el Real Madrid vs Real Sociedad

En la imagen se puede ver a Courtois lejos de la portería y a Militao no tan cerca para poder participar en la jugada

2025-09-14

La jugada más polémica de la jornada 4 de LaLiga de España sigue dando mucho de que hablar. Se trata de la expulsión de Huijsen en Anoeta donde el Real Madrid ganó 2-1 ante la Real Sociedad.

Esta expulsión ha generado y sigue generando todo tipo de comentarios y opiniones, especialmente el enfado del Madrid es con la decisión del VAR de no intervenir para que Gil Manzano tuviese la oportunidad de ver las imágenes y rectificar su decisión.

Por todo ello, no sólo el árbitro central estaba en el ojo del huracán del monumental enfado del Real Madrid. También Figueroa Vázquez, al frente del VAR y que decidió no avisar y llevar al árbitro al monitor a revisar la polémica jugada.

LA IMAGEN QUE PODRÍA ACLARAR TODA LA POLÉMICA

En este sentido, hay una imagen a la que ha tenido acceso el diario MARCA que puede explicar esta decisión del VAR de no intervenir.

Esta imagen de la jugada es la que pudo hacer dudar al VAR para finalmente no intervenir.

Esta es la imagen que miró el VAR para no intervenir en la roja a Huijsen en el triunfo del Real Madrid ante Real Sociedad

 (Johan Raudales)

En la imagen anterior se aprecian dos circunstancias que justificarían tal decisión. Por un lado, se ve a Courtois muy lejos de la portería, abriendo la posibilidad a que Oyarzabal lo pudiese superar con un tiro lejano. Por otra parte, también se aprecia que Militao no está tan cerca como parecía para poder intervenir en la acción y evitar un mano a mano del realista con Courtois.

¿Cómo fue la expulsión de Huijsen?

El colegiado Gil Manzano interpretó como clara acción de peligro la jugada de contragolpe de la Real Sociedad, cuando a los 31 minutos y 16 segundos Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Huijsen y fue derribado con un agarrón en carrera por su compañero de selección.

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano.

Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
