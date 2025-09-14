¡Sale a luz! Esta es la imagen que miró el VAR para no intervenir en la roja a Huijsen en el Real Madrid vs Real Sociedad

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano.Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza.