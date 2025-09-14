Hansi Flick lo castiga: iba de titular, pero llegó tarde y se queda en el banquillo contra Valencia

Hansi Flick revolucionó el Barcelona desde su llegada en la campaña anterior. El técnico alemán tomó el lugar de Xavi Hernández y en tan solo un año ganó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, con la espinita aún clavada de no haber levantando la Champions League. Gran parte de estos éxitos fue gracias a su trabajo tanto en lo colectivo como en lo individual. "Si el nuevo entrenador es una persona justa, en una semana lo conquisto, y la realidad es que necesité menos de este tiempo para que Flick se encariñara conmigo", declaró Raphinha cuando Flick fue presentado como nuevo DT azulgrana.

Lo cierto es que ese cariño que describió el jugador brasileño puede reconvertirse en otra cosa diferente si la disciplina no se mantiene y eso es justamente lo que sucedió este domingo. Según reveló la RAC1, Raphinha llegó tarde a la sesión de activación previa al duelo contra el Valencia en el Joahn Cruyff, lo que molestó al entrenador de 60 años. Por este motivo, Flick decidió enviar al banco de los suplentes a Raphinha. El futbolista iba a ser titular, pero su actitud disgustó al estratega, que no tuvo piedad y lo dejó fuera del once incial.