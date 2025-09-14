Hansi Flick lo castiga: iba de titular, pero llegó tarde y se queda en el banquillo contra Valencia

Lo cierto es que ese cariño que describió el jugador brasileño puede reconvertirse en otra cosa diferente si la disciplina no se mantiene y eso es justamente lo que sucedió este domingo.Según reveló la <b>RAC1</b>, <b>Raphinha </b>llegó tarde a la sesión de activación previa al duelo contra el <b>Valencia </b>en el Joahn Cruyff, lo que molestó al entrenador de 60 años.Por este motivo, <b>Flick </b>decidió enviar al banco de los suplentes a <b>Raphinha</b>. El futbolista iba a ser titular, pero su actitud disgustó al estratega, que no tuvo piedad y lo dejó fuera del once incial.